Onze Chef Voetbal na gelijkspel van Club Brugge bij Dortmund: “Nog een kersje op de taart”

Is het glas halfvol of halfleeg? Driekwart vol en slechts een kwartje leeg, wat ons betreft. Club Brugge speelde defensief een uiterst sterke wedstrijd, maar knutselde in offensief opzicht uiterst weinig in elkaar. Een eerste en enige kansje na 73 minuten. Voor de rest te weinig. Dan bestaat de neiging om de prestatie van de landskampioen eerder negatief te beoordelen, maar dat gaan we nu net niet doen. Het had aanvallend wat nauwkeuriger gekund, maar slechts twee kansen weggeven tegen Witsel en co. is toch iets waar je kan op terugvallen.