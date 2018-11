Limburgse automobilist rijdt gigantisch dier aan, maar niemand weet wat het is

Bilzen -

Woensdagochtend heeft een personenwagen een flinke reus van een knaagdier aangereden op de Zangerheistraat in Eigenbilzen. Het 70 centimeter lange dier kwam waarschijnlijk van de oever van de nabijgelegen beek en werd bij het oversteken van de weg overreden. Omdat het kadaver flink was toegetakeld twijfelen experts of het gaat om een bever of een uit de kluiten gewassen beverrat.