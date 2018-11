REACTIES. Axel Witsel baalt, Ruud Vormer kan wel leven met verdedigend Club Brugge: “We moeten vaker zo spelen”

Een heel verdedigend Club Brugge heeft een 0-0-gelijkspel afgedwongen op het veld van Borussia Dortmund. Dat zorgde voor gemengde reacties: Hans Vanaken verontschuldigde zich achteraf bijna voor de manier waarop, terwijl zijn kapitein Ruud Vormer net vindt dat blauw-zwart meer op deze manier moet spelen.

Vanaken: “Soms moet het eens minder mooi”

Hans Vanaken was blij met het punt tegen Dortmund, maar verontschuldigde zich achteraf bijna voor de manier waarop Club Brugge speelde. Blauw-zwart had slechts dertig procent balbezit en maar één echte kans. “We hebben het goed gedaan”, vindt Vanaken. “Niet met het mooiste spel. En dit is ook niet mijn favoriete manier van voetballen. Maar soms moet het zo om punten te pakken. Zeker in de Champions League tegen een tegenstander met meer individuele kwaliteiten. We hebben zelf aanvallend misschien te weinig gedaan, maar het was belangrijk dat we de nul konden houden.”

Club heeft nu vijf punten en is zeker van overwintering in Europa met de derde plaats die hen nu niet meer kan ontsnappen. “Dit moet een boost geven voor de hele club. Ook met het oog op de wedstrijd van zondag tegen Standard. Want dan is het weer een andere wedstrijd en moeten we zelf meer aanvallen.”

Ruud Vormer heeft geen moeite met verdedigende manier van spelen: “We moeten vaker zo spelen”

Ruud Vormer had minder moeite met de manier van spelen van Club Brugge tegen Dortmund. Terwijl Hans Vanaken niet trots was op het verdedigende spel, zat Vormer daar niets mee in. “Ik vind zelfs dat we vaker zo moeten gaan spelen”, zegt de Brugse aanvoerder. “Want je ziet toch dat we in de competitie – zoals tegen Zulte Waregem – soms te veel weggeven. Nu hebben we amper kansen tegen gekregen. In de eerste helft was er wel die kans van Reus, maar verder… Neen, we hebben het goed gedaan.”

Club Brugge verloor nu al drie wedstrijden op rij niet meer in de Champions League. “Nu nog in de competitie, hé”, lachte Ruud Vormer. “Maar dit is knap, hé. Dortmund staat op kop in de Bundesliga. Als je hier dan 0-0 komt spelen, is dat knap. En die ambiance van onze fans… Fantastisch.”

Sofian Amrabat: “Niet gekomen om mooi voetbal te spelen”

Sofian Amrabat kreeg verrassend een basisplaats op het middenveld van Club Brugge. “Het is leuk om punten te pakken tegen een ploeg die stijf op kop staat in de Bundesliga”, zegt Sofian Amrabat. “Dat mensen dit een saaie match vonden? Dat kan me niet schelen. We waren niet naar hier gekomen om mooi voetbal te spelen. Zij hebben een zeer sterk elftal en dan is het belangrijk om compact te spelen. We stonden heel goed en dus was het voor Dortmund lastig om erdoor te komen. En als hen dat dan toch eens lukte, werd er heel scherp verdedigd in onze zestien. We hebben nu vijf punten, dat is heel mooi. Ik denk dat Club Brugge een paar jaar geleden eens met nul punten is achtergebleven.”

Witsel: “Op een compact spelend Brugge gebotst”

Axel Witsel kon het gelijkspel wel plaatsen. “We zijn wel wat ontgoocheld maar we zijn gekwalificeerd voor de volgende ronde en dat is toch het belangrijkste.”

“Zoals verwacht zijn we op een compact spelend Brugge gebotst, dat weinig ruimte weggaf. Het was geen verrassing dat ze zo compact en zo laag zouden spelen, maar in zo’n moeilijke wedstrijden helpt een snel doelpunt en dat kwam er niet. Er was niet veel ruimte en de precisie ontbrak in de laatste meters. In de tweede helft speelden we minder dominant, creëerden we minder kansen en hebben we ons wat in slaap laten wiegen. We waren niet helemaal top, niet snel genoeg in combinaties, maar we moeten nu rustig blijven want er zijn nog veel matchen. Of ik nu Club ga steunen tegen Atlético? Ja, ja, en wij maken het af in Monaco.”

Witsel moest op het einde geblesseerd naar de kant. “Een kleine kramp, niets ergs”, besloot de Rode Duivel.