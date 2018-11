Door examens geen Europees debuut bij Anderlecht voor Verschaeren?

Omdat Anderlecht al uitgeschakeld is, zal Vanhaezebrouck vanavond kansen geven aan spelers die minder spelen, zoals Dauda. Santini en Najar zijn ziek, terwijl Milic, Dimata, Vranjes, Kums, Trebel, Cobbaut en Vranjes niet fit zijn. Bakkali is geschorst, Abazaj, Dante en Adzic staan niet op de Europese lijst.

“Er zullen dus twee jeugdspelers in de selectie zitten”, aldus Vanhaezebrouck. “Doku niet, want die speelde 90 minuten in de Youth League. Verschaeren kan wel, maar hij zit volop in de voorbereiding van zijn examens. Moeten we hem dan oproepen?”

