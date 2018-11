Club Brugge-trainer Leko trots na punt bij Dortmund: “Dit is fantastisch. Een historisch resultaat”

Club Brugge-trainer Ivan Leko was in de wolken nadat blauw-zwart onverhoopt een punt wegkaapte op het veld van de Duitse competitieleider Borussia Dortmund in de Champions League.

“Wat ik vandaag gezien heb van geloof in eigen kunnen is fantastisch”, zei Club Brugge-trainer Ivan Leko. “Dortmund heeft maar een paar kansen gehad. Een dikke proficiat voor mijn spelers.”

“Onze heenmatch tegen Dortmund was ook al bijna perfect. Dit hier brengen tegen een ploeg die negen punten meer heeft dan Bayern in de Bundesliga is fantastisch. We moesten tonen dat we ook op resultaat konden spelen. We zijn niet altijd een romantische ploeg.”

“Bijna perfect zonder bal”

Leko had bewust gekozen voor een verdedigende instelling.“Ik wist dat het moeilijk was in balbezit, daarom koos ik voor een versterkt middenveld. Maar toch hebben we drie kansen gecreëerd. Dit is fantastisch voor Club, voor het imago van de Belgisch ploegen. Een historisch resultaat.”

“Ik had twee trainingssessies om dit systeem in te oefenen. Normaal heb je meer tijd nodig. Zonder bal was het bijna perfect. Met bal was het moeilijk. Toch zeg ik chapeau aan mijn jongens.”

Complimenten voor “positieve gangster” Amrabat”

Eén van die jongens kreeg een extra compliment: Sofyan Amrabat, door onze krant beloond met een mooie zeven op tien voor zijn eerste basisplaats in de Champions League, deed het uitmuntend op het middenveld. “Hij was een positieve gangster op het veld”, zei Leko. “Hij heeft getoond waarom Feyenoord zoveel betaald heeft voor hem. Hij had een moeilijke periode achter de rug maar nu was hij een van de betere spelers op het veld. Hopelijk trekt hij deze vorm nu door in de volgende wedstrijden.”

Over de verdere Europese campagne van Club Brugge, dat zich nu plaatst voor de zestiende finales van de Europa League, wilde Leko nog geen uitspraken doen. “Ons doel was derde worden en dat hebben we bereikt. Het is een knappe prestatie in deze groep. Het is nog te vroeg om over een volgend doel te spreken. Eerst hebben we Standard en daarna komt ook Atlético nog.”

