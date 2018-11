Toekomst van Vranjes onzeker bij Anderlecht na wansmakelijke posts op sociale media

Ognjen Vranjes (27) heeft het verkorven bij Anderlecht. De verdediger dweept op Instagram met de hooligans van zijn ex-ploeg AEK Athene en bewierookte zelfs de brandbom die ze gooiden naar Ajax-fans. Onaanvaardbaar, vindt RSCA. Daarom geven ze Vranjes een fikse boete en proberen ze hem wellicht al in januari te verkopen. Voor het Europese duel met Trnava vanavond is de Bosniër alvast – strategisch? – geblesseerd.

Een foto van de brandbom die AEK-hooligans naar Ajax-fans gooiden met het bijschrift ‘Welcome to Hell’. Lang stond het niet op de Instagram-pagina van Ognjen Vranjes, maar het kwaad was geschied. De Anderlecht-fans die een goeie relatie hebben met de Ajax-aanhang, keerden zich tegen Vranjes en eisten zijn ontslag.

Ook het Anderlecht-bestuur reageerde hard. “Vranjes gedraagt zich absoluut niet zoals een Anderlecht-speler”, aldus de nieuwe sportieve baas Michael Verschueren. “Op en naast het veld moet hij zich als een kampioen gedragen. Wij distantiëren ons van zijn post en zullen een diepgaand gesprek met hem voeren.”

De Bosniër kan zich aan een fikse boete verwachten, vooral omdat het niet de eerste keer is. Op sociale media poseert hij ook met gemaskerde AEK-hooligans en postte hij al een middelvinger voor Anderlecht-coach Aimé Anthuenis toen die eens kritiek op hem had geuit.

“Het is onaanvaardbaar dat Vranjes hooliganisme goedpraat”, vond ook trainer Hein Vanhaezebrouck. “Als voetballer moet hij zich niet in die discussies mengen. We zullen maatregelen treffen, maar een boete alleen volstaat misschien niet. Vranjes moet er zich bewust van worden dat dit niet kan.”

13 clubs in 12 jaar

Voor de match van vanavond zit de verdediger alvast niet in de selectie. Officieel omdat hij geblesseerd is aan de adductoren, maar paars-wit beraadt zich ook over zijn toekomst. Vranjes kostte vorige zomer weliswaar dik 3 miljoen euro, maar hij voelt zich niet echt gelukkig in Brussel en bracht zijn ploeg met domme rode kaarten ook al meermaals in de problemen. Daarnaast minacht hij de pers en is hij zelfs amper beschikbaar voor RSCA-tv. Misschien is het dan beter om hem in januari alweer te verkopen.

Dat laatste wou niemand bevestigen, maar Verschueren gaf wel dit mee: “In de toekomst gaan we het anders aanpakken. Meteen na hun handtekening zullen we twee dagen lang intensief met nieuwe spelers praten en hen echt uitleggen waarvoor Anderlecht staat. Bij Juventus doen ze dat ook en nieuwelingen zijn daar altijd van onder de indruk.”

Voor Vranjes komt dat wellicht te laat. Verwondert het dat deze speler al 13 clubs had op 12 jaar tijd?