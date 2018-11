CLUBNIEUWS. Refaelov onzeker voor topper, mascotte keert terug uit schorsing

KRC Genk en Standard komen net als Anderlecht vandaag in actie in de Europa League: Clement waarschuwt de Limburgers terwijl Sclessin niet uitverkocht is. Antwerp lijkt Refaelov te moeten missen in topper en dan is er nog de terugkeer uit schorsing van... een mascotte.

KRC GENK. Clement: “Malmö toch niet onderschatten”

“Dit zijn toch de wedstrijden die je het liefst speelt. Bij winst hebben we het ticket voor de zestiende finales op zak”, zei Genk-coach Philippe Clement gisteren in Malmö. En het vertrouwen is groot, ook in zijn spelersgroep. “Van die eerste competitienederlaag tegen Cercle is niks van blijven hangen. Uit onze wedstrijdanalyse achteraf bleek dat onze prestatie veel meer plussen dan minnen bevatte. Er is niet de minste reden om te twijfelen.”

Maar Clement is toch nog op zijn hoede.“In België is na de heenmatch een verkeerd beeld ontstaan over Malmö. Wij zetten toen een heel sterke prestatie neer, waardoor het leek dat Malmö niet te vrezen valt. Wel, sinds deze zomer heeft het slechts één andere match verloren. In onze poule klopte het thuis Besiktas met 2-0 en had het ook tegen Sarpsborg meer verdiend dan die 1-1. Het is dus een stevige, moeilijk te bekampen tegenstrever.”

Uiteindelijk stapten geen 23, maar 22 Genk-spelers op het vliegtuig naar Malmö. Doelman Nordin Jackers bleef ziek thuis. Er kon gisteren nog geen termijn geplakt worden op de afwezigheid van de geblesseerden. Onderzoek wees uit dat Ingvartsen een botcontusie opliep in de voet. Fiolic kreeg weer last van de quadriceps, die hem ook al hinderde na de thuismatch tegen Besiktas. Zhegrova sukkelt met de lies, maar is wellicht snel weer speelklaar. Lucumi pikt mogelijk maandag aan bij de groep, hij ondergaat eerst nog een controlescan.(mg)

STANDARD. Sclessin niet uitverkocht

Zoals de voorbije dagen gemeld zal Sclessin voor de komst vanavond van de nummer één van Spanje, Sevilla, niet uitverkocht zijn. Tot gisteren zijn er een kleine 14.000 tickets verkocht. “Ik denk dat er toch 17.000 à 18.000 fans zullen zijn”, zegt Michel Preud’homme (foto). “Natuurlijk willen we dat het stadion uitverkocht geraakt en dat er een stevige ambiance zal heersen, maar zelfs 15.000 Luikse fans kunnen de tegenstander doen wankelen.”(bfa)

KV OOSTENDE. Mascotte keert terug uit schorsing

Goed nieuws voor de fans van KV Oostende: bij de volgende thuismatch van KVO, op 8 december tegen Lokeren, mag mascotte Kalle opnieuw zijn opwachting maken en de ploeg aanmoedigen. Tegen AA Gent had ref Verboomen hem tijdens de rust nog uit het stadion gezet omdat de mascotte “zijn fysieke integriteit in gevaar gebracht had”. De Pro League legde KVO een boete van 500 euro en één speeldag schorsing op.(jve, rpo)

ANTWERP. Refaelov mogelijk out voor STVV

Het is zeer twijfelachtig of Lior Refaelov tijdig fit geraakt voor de topper van zaterdag met Antwerp tegen Sint-Truiden. De middenvelder kampt met een hamstringblessure en trainde deze week nog niet. Met nog twee dagen voor de wedstrijd wordt het een race tegen de tijd om de Israeli tijdig fit te krijgen. Als Refaelov ook vandaag het veld niet opkomt, is de kans bijna onbestaande dat hij zaterdag kan spelen.

Mogelijk opent dit nieuwe perspectieven voor Geoffry Hairemans. De publiekslieveling viel vorige week nog als negentiende man naast de selectie en speelde maandag met de beloften tegen Waasland-Beveren, maar dat wil niets zeggen bij Laszlo Bölöni. Een andere optie om Refaelov eventueel te komen vervangen, is de Kameroener Didier Lamkel Zé.(gegy)

STVV. Kamada blijft tot einde van seizoen

STVV-fans kunnen op beide oren slapen: topschutter Daichi Kamada blijft zeker tot het einde van het seizoen op Stayen. Eintracht Frankfurt is niet van plan de Japanse huurling in de winterstop terug te halen. “Het is ons plan om de positieve ontwikkeling die Kamada op dit ogenblik doormaakt bij STVV niet te onderbreken. Hij blijft tot de zomer in Sint-Truiden”, liet Bruno Hübner, de sportief directeur bij Frankfurt gisteren weten.

Met negen doelpunten in amper tien wedstrijden is de Japanner daarmee de meest productieve speler uit de Jupiler Pro League. (rco)