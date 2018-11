FBI bevestigt al ruim derde van de 90 moorden die Amerikaan plots bekende

Samuel Little zat al enkele jaren in de cel voor drie moorden. Foto: AP

De FBI is volop de verklaringen aan het onderzoeken van een Amerikaanse gedetineerde die plots beweerde negentig moorden te hebben gepleegd. De inlichtingendienst kon intussen al de betrokkenheid van Samuel Little (78) bij 34 moorden bevestigen.

Little zit al enkele jaren in de gevangenis voor drie moorden, maar zegt er negentig te hebben gepleegd. Omdat zijn slachtoffers vaak in de marginaliteit leefden, gingen de meeste van die moorden onopgemerkt voorbij. Het gaat vooral om afro-Amerikaanse of latino vrouwen die leefden in de rand van de samenleving, als prostituee of drugsverslaafde. De moorden vonden plaats tussen 1970 en 2005 in een vijftiental staten in de VS.

Samuel Little is een ex-bokser en doodde zijn slachtoffers met vuistslagen of wurgde hen. Hij dumpte de lijken aan de rand van de weg of op een verlaten plek in de natuur. Omdat er geen wapens waren gebruikt, werden de moorden niet aan elkaar gelinkt. De speurders gingen in veel van de gevallen uit van een overdosis of een ongeval, bevestigt de FBI in een persbericht.

Schreeuwde eerst onschuld uit

De seriemoordenaar werd verschillende keren opgepakt voor diefstal of gewelddaden, maar slechts in twee gevallen werd hij verdacht van betrokkenheid bij moord. Die dateren uit de jaren tachtig, toen twee jonge vrouwen verdwenen: één in Mississippi en één in Florida. De man werd uiteindelijk vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs.

Pas in 2012 konden de speurders hem oppakken voor moord. Toen hij ondervraagd werd in het kader van een drugszaak, kon zijn DNA worden gelinkt aan de moord op drie vrouwen in Los Angeles, tussen 1987 en 1989.

Maar op zijn proces schreeuwde Samuel Little nog zijn onschuld uit. Desondanks werd hij in 2014 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

Een van dodelijkste seriemoordenaars

Na vier jaar opsluiting is de man nu wél bereid om mee te werken met de speurders. De FBI had al een aantal oude dossiers heropend die gelijkenissen vertoonden met de moorden in LA. Little wordt sinds dit voorjaar ondervraagd, en omdat hij graag naar een andere gevangenis zou worden overgebracht – hij heeft zware diabetes en verplaatst zich met een rolstoel – legde hij onlangs plots bekentenissen af. De man zou volgens de FBI over een goed geheugen beschikken en dus veel details kunnen verschaffen.

Als Samuel Little inderdaad negentig moorden heeft gepleegd, zijn dat er evenveel als het aantal slachtoffers dat Gary Ridgway zou hebben gemaakt, die nu de sinistere titel van grootste seriemoordenaar in de VS draagt.

