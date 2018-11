Georgië krijgt eerste vrouwelijke president

Georgië krijgt voor het eerst een vrouwelijke president. De voormalige minister van Buitenlandse Zaken, Salome Zurabishvili, heeft de verkiezingen gewonnen, bevestigt de nationale kiescommissie in de nacht van woensdag op donderdag.

De 66-jarige Zurabishili, een gewezen Franse diplomate, haalde bij de tweede kiesronde 59,6 procent van de stemmen. Haar rivaal Grigol Vashadze moest het stellen met 40,4 procent.

“Het land heeft een fundamentele keuze gemaakt vandaag”, verklaarde de nieuwe president op de televisie. “We hebben allemaal, definitief en duidelijk, neen gezegd tegen het verleden”.

Zurabishvili kwam op als onafhankelijke, maar wordt gesteund door regeringspartij “De Georgische Droom”. Ze wil de banden aanhalen met zowel Rusland als met de Europese Unie. Zurabishvili zegt ook te willen praten met haar binnenlandse politieke tegenstanders. Midden december treedt ze in functie.

Het was woensdag de laatste keer dat de Georgiërs rechtstreeks een president konden kiezen, want de voormalige Sovjetrepubliek schakelt over naar een parlementair stelsel waarbij het parlement de president zal aanduiden. Het presidentschap is een symbolische functie, de verkiezing werd vooral beschouwd als een voorproefje voor die van 2020.