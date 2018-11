Amerikaanse Senaat opent debat over steun aan oorlog in Jemen

In de Amerikaanse Senaat is woensdag een belangrijke horde genomen waardoor er mogelijk een einde komt aan de steun die de Verenigde Staten leveren aan de oorlog in Jemen. Daar bekampt een door Saudi-Arabië geleidde coalitie de Houthi-rebellen. De VS verlenen militaire steun aan die coalitie, maar sinds de zaak-Khashoggi is die erg omstreden.

Met 63 stemmen voor en 37 stemmen tegen, is beslist dat de voltallige Senaat zich de volgende weken gaat buigen over een resolutie die een einde moet maken aan de Amerikaanse steun. Opmerkelijk: ook veertien Republikeinse senatoren stemden woensdag voor.

De oorlog in Jemen woedt al drieënhalf jaar en leidde tot één van de grootste humanitaire rampen van het moment. Washington levert voor het conflict onder meer wapens en militaire inlichtingen aan Saudi-Arabië. Maar sinds de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi, en de mogelijke betrokkenheid van het Saudische regime bij die moord, is de steun erg omstreden.

De Amerikaanse ministers van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en van Defensie Jim Mattis, hebben de senatoren woensdag nog proberen overtuigen om Saudi-Arabië te blijven steunen, maar tevergeefs. CIA-directrice Gina Haspel daagde woensdag dan weer niet op in de Senaat, tot ongenoegen van velen. Eerder lekte uit dat de CIA meent dat de Saudische kroonprins Mohammed Bin Salman de moord op Khashoggi zou hebben bevolen.

De resolutie waarover de volgende weken zal worden gedebatteerd, is ingediend door de Republikein Mike Lee, Democraat Chris Murphy en door de onafhankelijke senator Bernie Sanders. Zij willen de Amerikaanse regering dwingen om de militaire steun aan Saudi-Arabië binnen dertig dagen stop te zetten. De maatregelen die de VS nemen in de strijd tegen Al Qaeda in Jemen, worden dan weer niet geviseerd.