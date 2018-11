Drankhangen of liever een mangomoment? Van Dale selecteert woorden van het jaar

Het is weer dié tijd van het jaar: nog tot 17 december kunnen we stemmen op het Woord van het Jaar 2018. Op 18 december kennen we de opvolger van “koesterkoffer” (2017), “samsonseks” (2016) en “kraamkost” (2015). Een greep uit de Vlaamse shortlist, waarop in totaal 18 woorden staan die we dit jaar in meer of mindere mate gebruikt hebben:

Thuiswerkalarm Melding door de weerkundige dienst dat door weers­omstandigheden verkeersproblemen kunnen worden verwacht, waardoor we ­beter van thuis werken.

Vliegschaamte Schaamte die iemand ­ervaart als hij of zij gebruikmaakt van een vliegtuig ­terwijl er minder milieubelastende alternatieven zijn. Het woord is een vertaling van het Zweedse flygskam.

Nutriscore Een label dat aangeeft in ­welke mate een voedingsproduct bijdraagt tot een gezonde levensstijl.

Mangomoment Geluksmoment dat een ­ernstig zieke patiënt beleeft door een ogenschijnlijk ­onbeduidende, niet-medische handeling of opmerking . Voor het eerst gebruikt in het VRT-programma Via ­Annemie, waarin een patiënte een moment van geluk ­beleeft door een mango te proeven.

Drankhangen Met snacks en drank, in je ondergoed of comfortabele kleren in de zetel hangen.

Testosterontweet In macho- of spierballentaal geformuleerde tweet bedoeld om anderen te imponeren.

