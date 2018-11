Duitse kranten over Dortmund-Club Brugge: “Zelfs de sterkste teams komen niet altijd op gang” (en ze hebben het niet over Club Brugge)

Een avondje topvoetbal kregen de voetbalfans woensdagavond niet in Dortmund, maar geen Bruggeling die daarom maalt: de Europese overwintering was nog voor de match al verzekerd en Dortmund is dit seizoen een oorlogsmachine -die afstoppen is al een prestatie op zich. Dat merkte ook de Duitse pers. Een overzicht.

Bij de Ruhr Nachrichten hadden ze het vooral over stevige muur die Club Brugge optrok. “BVB wanhopig in sombere 0: 0 tegen Belgisch beton uit Brugge.” “Borussia moest met een vergrootglas openingen en gaten zoeken in de verdedigingswerken van de gasten. Dit leidde tot een spelletje dat elke minuut minder begeesterde.”

“Dortmund kan ook saai zijn”, merkt Bild op. “In het 0-0 gelijkspel tegen Brugge gaf BVB het uiterste minimum, maar stelde het de knock-outfase wel veilig. (...) Het had massaal balbezit, maar puurde daar nauwelijks kansen uit.” De grote foto is voor Axel Witsel, die geblesseerd uitviel, maar gelukkig niets mankeert. En daar zijn ze in Duitsland blij mee.

Heel blij waren ze bij Dortmund niet met de 0-0 Foto: REUTERS

Het toonaangevende Kicker zag een bijzonder verdedigend Club Brugge. “De gasten uit België trokken zich terug op hun eigen helft en richten zich voor de pauze vooral op verdedigen. (...) Daarna liet Dortmund Brugge even komen, maar Brugge straalde geen echt gevaar uit.”

Naar de Süddeutsche Zeitung dan, dat zich vooral verbaasde over het feit dat de Borussen niet konden scoren -een unicum voor de aanvalsmachine die ze dit seizoen zijn. “Brugge verdedigde met alles wat er op het veld stond, en deze keer misten de Dortmunders inspiratie en snelheid om de Belgische muur te breken.” Of kort samengevat: “Deze wedstrijd toonde dat ook het sterke Dortmund kan struikelen.”

Der Spiegel verbaasde zich over het gebrek aan aanvalslust van de Belgische kampioen. “Hoewel Brugge een overwinning nodig had om te kunnen hopen op een plaats in de knock-outfase, concentreerden de Belgen zich bijna uitsluitend op verdedigen en maakten ze geen serieuze vorderingen tot de 74ste minuut. Toen schoot Emmanuel Bonaventure Dennis net naast. Aan einde had BVB meer dan 75 procent balbezit, maar slechts twee schoten op doel. Brugge had er geen enkel.”

Witsel ging geblesseerd van het veld Foto: Photo News

“Dortmund miste de ideeën, het tempo en dat sprankelende dat het zo vaak in de Bundesliga toont om de Belgische verdedigers in ernstige problemen te brengen”, zag Die Welt. “In de tweede helft maakte het enkele kleine fouten in de opbouw en nodigde het de Belgen zo keer op keer uit om een ​​tegenaanval uit te voeren. Maar de mislukte pass van zowel Abdou Diallo en een fout van Dan-Axel Zagadou bleven aanvankelijk ongestraft. Ook omdat kapitein Reus met veel moeite verschillende balverliezen gladstreek.”

Afsluiten doen we bij de Frankfurter Algemeine. “Dortmund kan ook niet scoren”, verbaasde de krant zich. “Kansen waren zeldzaam en ze waren niet goed genoeg om zelfs wat vluchtig enthousiasme op te roepen. Ook voor coach Favre was de wedstrijd waarschijnlijk te saai. Daarom stuurde hij de onbeschaamde Engelsman Sancho het veld op in de hoop de Belgen op het schrikken. Maar nog voor hij kon toveren, hadden de Bruggelingen hun eerste echt kans. (...) De Dortmund-fans wisten het niet eens meer, maar dergelijke vertoningen maken deel uit van een lang seizoen, waarin zelfs de sterkste teams niet altijd op gang komen.”