“N-VA aast op Jean-Marie Dedecker voor West-Vlaamse lijst na monsterscore in Middelkerke”

Nadat N-VA tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen slechte resultaten neerzette in West-Vlaanderen zou de partij Jean-Marie Dedecker op de West-Vlaamse lijst willen zetten. Dat weet De Tijd op basis van goedgeplaatste insiders.

Jean-Marie Dedecker haalde afgelopen gemeenteraadsverkiezingen een monsterscore in Middelkerke. Zijn partij haalde met 14 van de 25 zetels een absolute meerderheid, Dedecker zelf haalde 4.240 voorkeurstemmen en wordt zo onbetwist burgemeester van Middelkerke. Naar eigen zeggen een droom die uitkomt.

West-Vlaanderen is traditioneel gezien een moeilijke provincie voor N-VA. Met de komende verkiezingen aan de horizon is ze dus op zoek naar sterke figuren om de West-Vlaamse lijst te spekken. Kersvers minister Sander Loones moet het West-Vlaams blazoen van N-VA al oppoetsen, een tweede piste is Dedecker overtuigen om op die lijst te gaan staan. Bij N-VA willen ze het gerucht niet ontkennen, noch bevestigen. Eerder stelde Dedecker in het weekblad Humo dat hij ‘niet uitsluit’ om als onafhankelijke op de N-VA-lijst te gaan staan.