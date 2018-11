Volvo vertraagt uitbouw Amerikaanse fabriek

Brussel - Autobouwer Volvo remt de aanwervingen voor zijn nieuwe fabriek in het Amerikaanse Charleston af. Dat heeft topman Håkan Samuelsson gezegd in een interview met de Amerikaanse krant USA Today. De Zweed klaagt over de handelsoorlog die president Donald Trump voert met China, en de daaruit voortvloeiende hoge heffingen.

Het plan was om tegen eind dit jaar 1.500 mensen aan te werven in de Verenigde Staten en 4.000 in de komende jaren. In welke mate dat nu verandert, zegt Samuelsson niet. De fabriek in South Carolina, de eerste van Volvo in de VS, opende in juni zijn deuren.

Volvo dacht vanuit de VS ook wagens te kunnen exporteren naar Azië. De handelsoorlog maakt dat moeilijker. “We dachten dat Charleston auto’s zou kunnen bouwen voor China”, legt Samuelsson uit. “Dat zal niet werken.” Daarom werkt het bedrijf nu aan plannen om de S60 in China te maken voor lokale verkoop.

Samuelsson waarschuwt de regering-Trump bovendien dat bijkomende heffingen op de in- en uitvoer van auto’s “grote gevolgen” kunnen hebben. Auto’s dreigen duurder te worden, zegt hij.