Zes mensen zijn om het leven gekomen bij een woningbrand in Logansport, in de Amerikaanse staat Indiana. Het gaat om vier kinderen en twee volwassenen, zo melden Amerikaanse media.

Volgens de politie was het oudste kind tien jaar. Het vuur zette in korte tijd het gebouw met twee verdiepingen in lichterlaaie. Toen de brandweer ter plaatse kwam, was het dak al ingestort. Twee volwassenen konden nog ontsnappen uit het brandende huis. De oorzaak van de brand is nog niet gekend.