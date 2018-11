Enquête bij Antwerpse politie: “Een op de vijf probeerde fouten van collega te verbergen”

Antwerpen - Een integriteitsstudie die Gazet van Antwerpen kon inkijken, heeft een aantal pijnpunten bij de Antwerpse politie blootgelegd. Zo ziet bijna één op de drie agenten ‘iets’ door de vingers omdat die begrip heeft voor de burger, 18 procent voelde zich gepest op de werkvloer en 17 procent van de respondenten aanvaardde het afgelopen jaar een korting bij handelaars of horeca omdat hij of zij ‘van de politie’ is.

Net geen één op de vijf Antwerpse agenten zegt slachtoffer te zijn van pesten op de werkvloer.

18,2 procent van de respondenten geeft aan dat collega’s wel eens processen-verbaal opstellen voor banale overtredingen om goede cijfers te kunnen voorleggen. Op de vraag of de politieman of -vrouw dat zelf ook zou doen, bevestigt 7,5 procent dat hij of zij dat het afgelopen jaar minstens eenmaal heeft gedaan.

Voorts geven 53 respondenten aan dat ze het afgelopen jaar minstens eenmaal vertrouwelijke informatie hebben doorgegeven aan familie en kennissen buiten het korps. Een vijfde geeft aan dat iemand van zijn of haar dienst al eens een cadeau van een waarde onder de 25 euro heeft ontvangen.

Het onder druk zetten van verdachten om zo een bekentenis los te krijgen, werd door 28 agenten toegepast en 13 gaven toe ook geweld gebruikt te hebben. 5,5 procent van de agenten geeft toe zelf strafbare feiten te hebben gezwegen.

Een op de tien zegt dat de directe chef niet het goede voorbeeld geeft. Slechts 41,4 procent gaat akkoord met de stelling dat er voldoende controle is op inbreuken en niet-integer gedrag.

Volgens de onderzoekers liggen de Antwerpse resultaten“in lijn” met andere politiekorpsen en grote organisaties.