Hongarije start haatcampagne tegen Guy Verhofstadt

In september stemde het Europees Parlement een kritisch rapport tegen het Hongarije van Orban. Bepaalde ontwikkelingen in het land vormen volgens het rapport een bedreiging voor fundamentele Europese waarden. De onafhankelijkheid van justitie en media en de academische vrijheid staan er onder druk en de rechten van minderheidsgroepen, migranten en vluchtelingen worden er met de voeten getreden.

Na de stemming lanceerde de regering van Orban in eigen land een anti-Europese campagne. Liberaal fractieleider Verhofstadt eiste toen dat de 18 miljoen euro die deze campagne kostte afgetrokken zou worden van de Europese middelen voor Hongarije. Verhofstadt lanceerde ook een affichecampagne waarin hij zei dat Orban met Europees geld Europa wil “vernietigen”.

(lees verder onder de foto)

“Dit is krankzinnig”

Nu is Orban dus zelf een affichecampagne gestart tegen de Belgische ex-premier. “Sinds 2015 stierven honderden mensen als gevolg van terroristische aanvallen, maar Guy Verhofstadt zegt: er is geen migratiecrisis. Dit is krankzinnig”, luidt de boodschap. Net als Verhofstadt laat Orban de affiches rondrijden op een reclamewagen.

Op twitter noemt Verhofstadt Orban “weinig origineel”. “Eerst heb je het beleid van Poetin gekopieerd, daarna heb je geld van de EU afgenomen en nu steel je mijn campagneideeën”.

Not very original, Viktor. First you copied your policies from Putin, then you took money from the EU and now you steal my campaign ideas. You'll have to do better than that in May 2019! https://t.co/xNX5qnz7b4