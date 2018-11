VIDEO. Inbrekers nachtwinkel snel geklist, met dank aan alerte getuigen

Ieper - De politie kon een van twee inbrekers oppakken nadat getuigen agenten op de hoogte brachten van een inbraak in een nachtwinkel in het centrum van Ieper.

Twee dieven hebben tijdens de nacht van maandag op dinsdag, even na middernacht, ingebroken in een nachtwinkel op de hoek van het Vandenpeereboomplein en de Boezingepoortstraat in de Ieperse binnenstad. Op camerabeelden van de zaak is te zien hoe gemaskerde mannen de glazen voordeur inslaan met een koevoet. “Dat gebeurde om 00.16 uur”, vertelt de uitbater van de nachtwinkel, die liever anoniem blijft. “Ik deelde de beelden al op Facebook, maar de politie heeft mij aangeraden om deze terug te verwijderen.”

Enkele mensen, die op het dak van de stadsschouwburg stonden, waren getuige van de inbraak en verwittigden de politie. Ondertussen filmden ze hoe de mannen met de kassa en een zak sigaretten door de ingeslagen ruit naar buiten kwamen en in de richting van de duistere Boezingepoortstraat liepen. “Er zat veel geld in de kassa en er waren duizenden sigaretten verdwenen”, aldus de uitbater, die vermoedt dat de twee hulp kregen. “Ik had even de winkel gesloten om rond middernacht een koffie te drinken bij familie in de buurt. Slechts enkele minuten na mijn vertrek doken de inbrekers op. Ze moesten toch geweten hebben dat ik een tijdje weg zou zijn.”

Kassa teruggevonden

Door de snelle reactie van de getuigen kon de politie in de buurt een van de inbrekers oppakken. Het gaat om een man van vreemde origine uit de omgeving van Luik. “Dat gebeurde met de hulp van een speurhond”, aldus Georges Aeck, hoofdcommissaris van de lokale politie. “We vonden ook de kassa op straat, maar het is niet duidelijk of we daarmee de buit terughebben. Het is vaak door snelle meldingen van burgers dat we een verdachte vinden.”

De nachtwinkel werd afgelopen voorjaar geopend. “Nachtwinkels worden wel vaker geviseerd. Een collega aan de Ieperse Meenseweg werd enkele weken geleden overvallen door dieven, die hem bedreigden met pepperspray en een geweer”, aldus de uitbater.