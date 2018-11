De opmars van de zit-sta-bureau in het magazijn

Luciano Montoye staat in Oostende in het magazijn van de onderhoudsdienst van Aquafin. Dat staan, dat mag je zelfs letterlijk nemen. Luciano beschikt sinds kort over een zit-sta-bureau. Hij bevestigt hiermee een trend. Het is niet alleen ‘zitten is het nieuwe roken’, maar ook: ‘rechtstaan is het nieuwe bewegen’. Niet alleen bij de klassieke kantoorjobs, maar ook in het magazijn.

Het was de Belgische Cardiologische Liga die recent aan de alarmbel trok. Per week besteden we minder dan 150 minuten aan fysieke activiteiten. Terwijl zittend leven wordt beschouwd als de vierde grootste risicofactor op overlijden in de hele wereld. Het is in deze context dat de Liga recent een preventiecampagne lanceerde, gericht op Belgische bedrijven, om werknemers uit hun stoel te krijgen. Dit onder de leuze: Please stand up! Met deze campagne hopen ze bedrijven bewust te maken van de risico’s van zittend leven voor de fysieke en mentale gezondheid van hun medewerkers.

Magazijn

Volgens de hartspecialisten wordt het gebruik van aangepaste sta-bureaus of vergadertafels nog onderbenut. Al zijn er wel werkgevers die hun personeel op kantoor (af en toe) laten rechtstaan. Luciano Montoye, medewerker logistieke ondersteuning bij Aquafin, is daar een voorbeeld van. Hij staat in het magazijn van de onderhoudsdienst in Oostende, en soms zit hij er, dankzij zijn nieuwe zit-sta-bureau.

In het magazijn heeft Luciano een best intensieve job. Er arriveren allerlei wisselstukken en machines voor de waterzuivering die er worden bewaard en hersteld. Hij is de eerste die je er treft voor vragen, praktische kwesties, ophalingen of afleveringen. “Dat betekende dat ik heel dikwijls vanuit een zittende positie moest rechtstaan, waardoor ik mijn onderrug onnodig belastte. En heel regelmatig werkte ik vanuit een staande en soms ook schuine positie, voorovergebogen aan mijn toetsenbord. Dat was helemaal geen goede houding, vertelden ze me”, zegt Luciano.

80 procent rechtstaan

Luciano’s werkomgeving werd grondig onder handen genomen. “Eerst gebeurde er een analyse van mijn werkpost door een ergonome. Op basis daarvan kreeg ik, naast advies, ook een zit-sta-bureau, een aangepaste hoge stoel en een voetensteun op dertig centimeter. Een extern bedrijf heeft alles opgemeten voor een perfecte houding.”

Het werk van Luciano verloopt nu helemaal anders. “80 procent van de tijd doe ik mijn werk rechtstaand. Ik voel ook wel dat het zo veel aangenamer is”, stelt hij. “Ik denk dat ik dagelijks nog 1 à 1,5 uur zit, omdat ik ook nogal wat administratie doe”, vertelt hij. “Ik ben heel tevreden over mijn nieuwe werkpost. Ik had geen rugklachten, gelukkig niet. Maar ik voel dat het zo beter gaat. En ook: beter voorkomen dan genezen.”

