Neymar danst en zingt in kleedkamer hoewel nog niets beslist is, Klopp deelt duidelijke sneer uit

De ontlading in het Parc des Princes gisteren was groot. Erg groot, als je de beelden van het feestje in de kleedkamer achteraf bekijkt met uiteraard Neymar ook daar in een hoofdrol. De druk op de sterren PSG was dan ook immers voor de match tegen Liverpool, bij verlies was de Champions League immers voorbij. Maar er werd gewonnen en hoewel er nog niets beslist is in de groep kon er dus wel al een feestje af. Al kon Jurgen Klopp van Liverpool het gedrag van de Parijzenaars op het veld minder appreciëren.

In groep C ontving Paris Saint-Germain, zonder Thomas Meunier wegens het overlijden van zijn grootvader, Liverpool. Bij de Engelsen zat Simon Mignolet op de bank. Juan Bernat bracht de Fransen op voorsprong, Neymar himseld scoorde de 2-0. Vanop de stip maakte James Milner net voor de rust echter nog de aansluitingstreffer waardoor het spannend bleef tot het eindsignaal, maar daar bleef het bij voor Liverpool.

In de kleedkamer van PSG werd de cruciale zege duchtig gevierd, uiteraard met fuifbeest Neymar ook hier in een hoofdrol. De Braziliaan voerde samen met zijn maatje Dani Alves een perfect gesynchroniseerd dansje op, pronkte met het shirt van de Braziliaanse Liverpool-doelman Allison en ging ook samen met Kylian Mbappé uit de bol.

Maar… nog niets beslist

Nochtans is er nog niets beslist in deze poule. Ondanks de zware loting staat het Napoli van Dries Mertens met negen punten momenteel het dichtst bij de achtste finales. PSG telt acht punten, Liverpool zes. Eén van deze drie topploegen zal moeten overwinteren in de Europa League, maar het is onmogelijk om te zeggen wie er nu het beste voor staat. Op de slotspeeldag moeten Mertens en co immers nog naar Liverpool, terwijl PSG een warm onthaal wacht in Belgrado.

Bekijk hier de standen en het programma van de slotspeeldag in de poulefase van de Champions League!

“We leken wel slagers”

Liverpool-coach Jurgen Klopp was na de wedstrijd niet echt te spreken over het gedrag van de Parijse sterren op het veld.

“Tegen zulke teams is het lastig spelen, we geraakten nooit helemaal in ons spel”, aldus de Duitser. “Er waren wel 500.000 onderbrekingen in de tweede helft... Wij zijn het meest faire team in Engeland maar hier leken we wel slagers.”

Uiteraard lag ook Neymar enkele keren op de grasmat. “Ze waren slim, als je dat wilt zeggen, en de scheidsrechter liet het gebeuren”, vervolgde Klopp. “Je kunt verliezen in Parijs, natuurlijk, in de toekomst zullen nog heel wat teams hier verliezen, maar het voelt zo toch nog een beetje vreemd aan. Maar op 11 december hebben we een goede finale op Anfield.”

