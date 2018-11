Unizo: “Onaanvaardbaar dat ABVV mensen bang maakt”

Brussel - Danny Van Assche, de topman van werkgeversorganisatie Unizo, vindt de communicatie van de socialistische vakbond over de lonen “onaanvaardbaar”. ABVV waarschuwde woensdag dat er weinig of geen ruimte is voor loonopslag de komende twee jaar. “Nu al een voorlopig cijfer geven puur om de mensen bang te maken, is onaanvaardbaar”, zegt Van Assche.

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) berekent tweejaarlijks hoe sterk de lonen mogen stijgen om competitief te blijven met de buurlanden. Met dat rapport start het loonoverleg. Definitieve cijfers zijn er nog niet, maar de vakbonden waarschuwen nu al dat de koopkracht achteruit dreigt te gaan.

“Het is de gewoonte om eerst het rapport van de CRB af te wachten en dan het interprofessioneel overleg te voeren”, zegt Van Assche. “Nu zijn er nog geen definitieve cijfers. Ik weet zelfs niet of de cijfers van ABVV juist zijn.”

Volgens de Unizo-topman gaat de koopkracht er niet op achteruit. “Met onze automatische indexering is de koopkrachtvastheid gegarandeerd. Er is bij mijn weten geen indexsprong voorzien, dus is de koopkrachtvastheid zeker. Ik begrijp niet waarom men de mensen dan moet opjutten.”