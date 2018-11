Canadese ambassademedewerkers in Cuba hebben last van mysterieuze symptomen

De Canadese regering onderzoekt “ongewone” ziektesymptomen bij een tiental van haar diplomaten en hun gezinsleden in Cuba. Een dertiende ambassademedewerker in Havana is nu al in behandeling, zo heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken in Ottawa laten weten. Ze hebben last van duizeligheid, hoofdpijn en concentratiemoeilijkheden.

De oorzaak van de symptomen is voorlopig niet duidelijk. De ambassademedewerkers krijgen de gelegenheid om naar Canada terug te keren als ze dat willen. Een delegatie van de Canadese regering reist ook naar Cuba om zich te vergewissen van de situatie.

Ottawa verklaarde zijn ambassade in Havana in april tot een plek, waar diplomaten zonder gezinsleden naartoe kunnen gestuurd worden. Dat komt de facto neer op het terugroepen van gezinsleden naar Canada.

Ook meer dan twintig Amerikaanse diplomaten in Cuba hebben sinds november 2016 met mysterieuze symptomen gekampt. Sinds maart van dit jaar is de Amerikaanse vertegenwoordiging in Havana tot een minimum beperkt. In Amerikaanse media was sprake van doelgerichte ‘akoestische’ aanvallen. De diplomaten kregen na het horen van scherpe geluiden te maken met gehoorverlies, duizeligheid, slapeloosheid, en verlies van het gezichtsvermogen.