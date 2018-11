Duurdere elektriciteit duwt inflatie verder omhoog

Brussel - De inflatie in België is in november verder gestegen tot 2,78 procent, na 2,75 procent in oktober. Dat blijkt uit cijfers van de Federale Overheidsdienst Economie. Deze maand valt vooral de duurdere elektriciteit op.

Elektriciteit steeg in november gemiddeld met 3 procent in prijs. Huisbrandolie kostte gemiddeld 2,1 procent meer. De prijzen voor alcoholische dranken stegen gemiddeld met 1,9 procent. Motorbrandstoffen daalden deze maand dan weer met 1,9 procent in prijs. Fruit werd gemiddeld 3,6 procent goedkoper.

Bekeken tegenover vorig jaar zijn het ook de energieproducten die eruit springen. De dieselprijs steeg met 18,1 procent tegenover vorig jaar, net als aardgas. Huisbrandolie werd 17,8 procent duurder. Ook veel duurder dan vorig jaar: postverzending (+13,5 procent), waarvoor er op 1 januari opnieuw een forse prijsverhoging aankomt.