Heeft België wetgeving geschonden? “Verlenging kerncentrales moest gebeuren met milieueffectenrapport”

Voor de levensduurverlenging van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2 in 2015 was in principe een milieueffectenrapport nodig. Dat meent de advocaat-generaal bij het Europees Hof. Al kan ons land de situatie misschien nog rechttrekken.

Even terug naar het begin: in 2003 besloot België om de elektriciteitsproductie uit kernenergie te beëindigen, en dat volgens de wet op de kernuitstap. Dat betekende concreet dat er geen nieuwe kerncentrales meer zouden worden gebouwd en dat de huidige centrales stilaan buiten gebruik zouden worden gesteld tussen 2015 en 2025. In 2015 werd dan ook effectief besloten om geen elektriciteit meer te produceren met de oudste kerncentrales van ons land: Doel 1 en Doel 2. Toch werd eind juni van dat jaar wél opnieuw toestemming verleend om beide reactoren te gebruiken (Doel 1 tot 15 februari 2025, Doel 2 tot 1 december 2025): de Kamer stemde een wet die de levensduur van de centrales met tien jaar verlengde.

Milieueffectenrapport was nodig

Aan die verlenging was echter een duidelijke voorwaarde verbonden: exploitant Electrabel zou ongeveer 700 miljoen euro investeren in onder meer de veiligheid van de kernreactoren. Voor die investeringen werd een milieueffectbeoordeling (MEB) niet nodig geacht, aangezien de verlening van het gebruik niet zouden leiden tot negatieve radiologische gevolgen voor het milieu.

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen en Inter-Environnement Wallonie startten daarop een rechtszaak: de twee milieuorganisaties vochten de gestemde wet aan bij het Grondwettelijk Hof. Hun hoofdargumenten waren duidelijk: voor die verlenging is nooit een publieke consultatie gebeurd en het milieueffectenrapport was wel degelijk nodig. Om hierover te kunnen oordelen, heeft het Belgisch Grondwettelijk Hof nu gevraagd aan het Europees Hof van Justitie in Luxemburg of de milieueffectbeoordeling met bijbehorende inspraak vereist is. Volgens advocaat-generaal Juliane Kokott is dat wel degelijk het geval.

Wat beslist België?

Kokott adviseert het Hof in Luxemburg dan ook om te zeggen dat het rapport in principe nodig is. Ze acht het echter niet uitgesloten dat het Grondwettelijk Hof in België, dat uiteindelijk het laatste woord krijgt, beslist dat de centrales open kunnen blijven. Voorwaarde is wel dat het algemeen belang daarvoor aangetoond moet worden, dat de zaak zo snel mogelijk geregulariseerd moet worden en dat verwacht kan worden dat een milieueffectenrapport de verlenging niet in de weg zal staan.

Het Europees Hof moet nog een arrest vellen in de zaak, maar volgt heel vaak de conclusies van de advocaat-generaal.