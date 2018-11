Veel tijd om na te genieten heeft Club Brugge niet, ook Standard, Anderlecht en Genk komen zondag alweer in actie

Veel tijd om na te genieten van het gelijkspel in Dortmund krijgt Club Brugge niet. Tijdens de zeventiende speeldag in de Jupiler Pro League zijn de schijnwerpers zondag gericht op de wedstrijden Club Brugge-Standard (14u30) en Anderlecht-Racing Genk (18u). Kortom, de vier ploegen die deze week in actie kwamen/komen op het Europese toneel.

Landskampioen Club Brugge hield woensdagavond de Duitse competitieleider Borussia Dortmund op 0-0 in het Signal Iduna Park en is zeker van overwintering in de Europa League. In die competitie moeten Standard (tegen Sevilla), Anderlecht (tegen Spartak Trnava) en Genk (tegen Malmö) donderdagavond nog aan de bak.

Club Brugge leed vorige week vrijdag een eerste thuisnederlaag in het huidige Jupiler Pro League-seizoen. Zulte Waregem verliet Jan Breydel met een 1-3 zege, twee weken eerder was Charleroi met 2-1 te sterk. Met de komst van de Rouches wil blauw-zwart, op de sukkel met 6 op 21, absoluut vermijden dat het opnieuw een partij voor eigen publiek met hangende schouders moet beëindigen. Standard staat net in de top zes en wil op een iets comfortabeler plaats terechtkomen die recht geeft op Play-off I. In oktober trok het team van Michel Preud’homme met 3-1 aan het langste eind tegen de Bruggelingen.

Ook leider Genk en Anderlecht willen de zure smaak van de nederlaag doorspoelen. Op de vorige speeldag ging Genk voor het eerst dit seizoen de boot in, Cercle Brugge won met 1-2 in de Luminus Arena. Een door heel wat afwezigen erg jong paars-wit verloor dan weer met 4-2 bij Sint-Truiden. Op de zevende speeldag was een treffer van Dewaest voldoende voor Genk om een driepunter te pakken tegen de Brusselse recordkampioen.

De zeventiende speeldag wordt vrijdag om 20u30 geopend met het burenduel Lokeren-AA Gent. De Waaslanders hebben de rode lantaarn in handen, Trond Sollied heeft nood aan een uitgekiend plan tegen zijn ex-club.

Zaterdag (18u) gaat Cercle Brugge op bezoek bij Charleroi. Twee uur later staan de wedstrijden Kortrijk-Moeskroen en Zulte Waregem-KV Oostende op het programma. Antwerp speelt om 20u30 dan weer gastheer voor STVV, twee teams die het met respectievelijk een tweede en een vijfde plaats in de stand uitstekend doen.

Het duel tussen Eupen en Waasland-Beveren is zondag (20u) de afsluiter van de speeldag.

Programma van de zeventiende speeldag:

. vrijdag, 20u30

Lokeren - AA Gent

. zaterdag, 18u

Charleroi - Cercle Brugge

. zaterdag, 20u

Kortrijk - Moeskroen

Zulte Waregem - KV Oostende

. zaterdag, 20u30

Antwerp - STVV

. zondag, 14u30

Club Brugge - Standard

. zondag, 18u

Anderlecht - Racing Genk

. zondag, 20u

Eupen - Waasland-Beveren