20 pinten gedronken, 3,4 promille in het bloed en toch niet veroordeeld voor dronkenschap: hoe kan dat?

Opmerkelijk verhaal in de politierechtbank van Brugge deze week. Een jonge man is er veroordeeld omdat hij reed met 3,4 promille in z’n bloed. Maar niet voor dronkenschap. Want hij vertoonde geen tekenen van dronkenschap. Hoe is dat mogelijk?

De feiten: een tijd geleden hielden agenten in Knokke een bestuurder (29) tegen die met hoge snelheid door een rood licht was gereden. De agenten zetten hem aan de kant, maar konden geen uiterlijke kenmerken van dronkenschap vaststellen. Een bloedtest leerde echter anders: de Alkenaar had 3,4 promille in zijn bloed, wat gelijkstaat aan twintig pinten.

Vreemd. Maar niet voor professor toxicologie Jan Tytgat. Hij kent het fenomeen van “wel zwaar geïntoxiceerd maar niet dronken”. “Dat komt voor bij één procent van de mensen. Het is echter geen genetisch voordeel. Maar wel bijna altijd een teken van alcoholverslaving. Wie lang en veel drinkt, bouwt op den duur een resistentie tegen dronkenschap op. Je hoort niets aan hen en je ziet ook niets. Die mensen kunnen heel lang de schijn hoog houden dat ze niet dronken zijn, terwijl ze wel degelijk zwaar geïntoxiceerd zijn. Die dronkenschap-resistentie komt zowel bij mannen als vrouwen voor.”

Terug naar de Alkenaar die in Knokke door het rode licht scheurde. Woensdag verscheen hij voor de politierechter in Brugge. Die legde hem een straf op van 75 dagen rijverbod en 4.200 euro boete. Maar de Alkenaar is enkel veroordeeld voor intoxicatie en niét voor dronkenschap. De politie stelt de staat van dronkenschap immers vast met een paar simpele testjes: op een rechte lijn lopen, zonder haperen uit je wagen stappen, verstaanbaar spreken. De man uit Alken slaagde in die testjes en op het pv werd dronkenschap dus niet aangekruist.

Rijverbod of niet?

Politierechter Johan Van Laethem legt uit wat in de strafmaat het verschil is tussen enkel geïntoxiceerd zijn en nog eens dronken erbovenop. “Bij dronkenschap zijn wij verplicht een rijverbod op te leggen van minstens acht dagen. Bij enkel intoxicatie en geen dronkenschap mogen we een rijverbod opleggen. Dat is echter geen verplichting. Maar als ik iemand voor mij heb die 2,4 promille in het bloed had en toch niet dronken was, dan leg ik hem zeker een rijverbod op.”

Verzekeraar

“Dat je niet voor dronkenschap bent veroordeeld, is ook heel belangrijk voor de verzekeringen”, zegt Wauthier Robyns van de verzekeringskoepel Assuralia.

“Stel: je veroorzaakt een ongeval met slachtoffers. Je verzekering zal hen vergoeden. De verzekering kan dat bedrag van jou terugvorderen wanneer de politie ook dronkenschap vaststelde. Wanneer je niet dronken was, kan de verzekering niets van jou terugeisen, zelfs al had je meer dan 0,5 promille in het bloed.”