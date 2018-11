34-jarige man is 10 keer veroordeeld in 10 jaar tijd en krijgt nu 11 maanden cel nadat hij vriendin rake klappen gaf

Brussel -

Een 34-jarige man uit Kampenhout is door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 11 maanden omdat hij in augustus zijn vriendin had geslagen en zich had verzet tegen zijn arrestatie. Het is voor de dertiger al de tiende veroordeling sinds 2009. Momenteel zit hij al een totaal van 50 maanden cel uit voor uiteenlopende feiten.