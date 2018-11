Voetballers en sociale media, dat is niet altijd een goede combinatie: zij gingen Vranjes vooraf

Anderlecht heeft verdediger Ognjen Vranjes op de vingers getikt omwille van een Instagram-post waarin hij het gooien van een brandbom door fans van AEK Athene verheerlijkt. Hij is niet de eerste voetballer die zichzelf via sociale media in de problemen brengt en zal ook niet de laatste zijn. Een “hall of fame” met tien beroemde uitschuivers.