Moeder en zoon bij de grootste verliezers onder de allerrijksten: in één jaar 14 miljard verdampt

Geld maakt niet gelukkig, luidt het bekende gezegde. Maar om in één jaar 14 miljard euro te zien verdwijnen, moet toch een beetje steken. Het overkwam Georg Schaeffler en zijn moeder Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann dit jaar. Je hoeft echter geen medelijden met de twee te hebben. Ze hebben nog wel een aardig appeltje voor de dorst over.

Georg en Maria-Elisabeth zijn meerderheidsaandeelhouders van de Duitse banden- en auto-onderdelenfabrikant Continental. Het bedrijf had geen goed jaar door extra kosten en moeilijke bedrijfsomstandigheden in Europa en Azië. Daardoor verloor het aandeel van Continental in 2018 maar liefst 40 procent van de waarde.

Als gevolg zagen moeder en zoon hun fortuin met 53 procent verdampen: van 26 naar 12 miljard. Op de Bloomberg index, de lijst van rijkste aardbewoners, zakte Georg Schaeffler naar plaats 113.

Georg Schaeffler (54) erfde 80 procent van alle aandelen in 1996, toen zijn vader overleed. Zijn moeder (77), nog altijd de vicevoorzitter van het bedrijf, de overige 20 procent.

Facebook-oprichter grootste verliezer

Maar zelfs de Schaefflers kunnen medelijden hebben met Mark Zuckerberg. De Facebook-oprichter noteert voor 2018 een min van een slordige 16 miljard euro.