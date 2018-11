Club Brugge krijgt 5 miljoen extra door goede CL-campagne, maar reekshoofd worden in Europa League is nog andere zaak

0-0 in Dortmund, de derde plaats in groep A van de Champions League en een zekere Europese overwintering. So far, so good voor Club Brugge. Maar hoe moet het nu verder?

Dat Club Brugge als derde eindigde in zijn Champions League-groep, wil zeggen dat het ook in 2019 nog in Europa actief zal zijn. Dat zal in de zestiende finales van de Europa League zijn, waar Racing Genk en Standard zich ook nog voor kunnen plaatsen. De loting voor die zestiende finales vindt plaats in het Zwitserse Nyon op maandag 17 december. De wedstrijden worden afgewerkt op donderdag 14 en donderdag 21 februari 2019.

Foto: BELGA

De vraag is welke tegenstander er dan uit de bus zal komen voor Club Brugge. Veel hangt af van de vraag of de troepen van Ivan Leko dan reekshoofd zullen zijn of niet. En dat lijkt moeilijk te worden: van de acht ploegen die als derde zullen eindigen in hun Champions League-groep, zijn er slechts vier reekshoofd. Die eer is voorbehouden voor de teams met de beste ranking volgens de Europese voetbalbond UEFA. Club Brugge haalde de afgelopen jaren echter amper punten in Europa door de 0 op 18 in seizoen 2016/2017 en de uitschakeling in de voorrondes in 2017/2018.

Duimen voor Plzen en Rode Ster Belgrado

Club Brugge staat op dit moment 40ste op de clubranking van de UEFA. Daardoor houdt het al zeker twee teams die derde zullen eindigen achter zich op de ranglijst van UEFA: die van Champions League-groepen D (Galatasaray of Lokomotiv Moskou) en H (Valencia). Om reekshoofd te worden, moet het echter hopen dat nog twee lager gerangschikte ploegen de zestiende finales van de Europa League halen.

Rode Ster Belgrado na de nederlaag op het veld van Napoli. Zij zijn één van de ploegen die Club Brugge nog reekshoofd kunnen maken in de 16de finales van de Europa League. Foto: AFP

Komen daarvoor nog in aanmerking: Inter (groep B), Rode Ster Belgrado (groep C), Hoffenheim (groep F) of Viktoria Plzen (groep G). Het probleem? Rode Ster Belgrado en Hoffenheim lijken af te steven op de laatste plaats in de groep, terwijl Inter dan weer op weg lijkt naar kwalificatie voor de volgende ronde van de Champions League.

Deze ploegen eindigden derde of kunnen nog derde eindigen in de Champions League (*):

groep A: Club Brugge (40)

groep B:Tottenham(22) of Inter (55)

groep C: Napoli (14), PSG (8), Liverpool (16) of Rode Ster Belgrado (81)

groep D: Galatasaray (66) of Lokomotiv Moskou (52)

Groep E: Benfica (23)

Groep F: Lyon (28), Shakhtar (11) of Hoffenheim (100)

Groep G: Viktoria Plzen (46) of CSKA Moskou (31)

Groep H: Valencia (63)

* Hun ranking volgens het clubcoëfficiënt van de UEFA staat tussen haakjes

De vier best geklasseerde derdes zullen op maandag 17 december samen met de 12 groepswinnaars van de Europa League reekshoofd zijn. Zij worden uitgeloot tegen de vier slechtst geklasseerde derdes en de 12 ploegen die tweede werden in hun Europa League-groep. De reekshoofden mogen eerst (op 14 februari) op verplaatsing spelen en spelen de terugwedstrijd (op 21 februari) thuis.

Plzen ging dinsdag verrassend winnen op het veld van CSKA Moskou. Foto: REUTERS

Vijf miljoen euro extra dankzij goede campagne

De Champions League-campagne zal alvast sowieso voor een financiële surplus hebben gezorgd in het Jan Breydelstadion. Nog voor de start was Club Brugge al verzekerd van een startpremie van 15,25 miljoen euro, en daar ziet het nu nog eens 5 miljoen bijkomen.

De UEFA looft namelijk premies uit voor goede resultaten. Zo was de zege op het veld van AS Monaco 2,7 miljoen euro waard. De gelijke spelen thuis tegen datzelfde Monaco en op het veld van Dortmund brachten dan weer elk 900.000 euro in het laatje. Tot slot levert kwalificatie voor de zestiende finales van de Europa League nog eens 500.000 euro op.

Foto: BELGA

