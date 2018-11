Brugge - Wie graag een drankje drinkt in een bar waar een gezellige sfeer heerst, er af en toe feestjes worden georganiseerd en waar er ook plaats is voor liveoptredens, moet in La Casita in Brugge zijn. Het café van Nina Corty, dat wordt beschreven als een mix tussen een bruine kroeg en een cocktailbar, is verkozen tot beste café van West-Vlaanderen. "Ik ben zo blij met de overwinning", klinkt het.