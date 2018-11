Dit staat Messi altijd te wachten na een werkdag, maar toch verkiest hij gekke rugzak boven handtas van Vuitton

Overal waar Lionel Messi verschijnt, wordt hij aangeklampt door fans. Al veertien jaar lang, want iedereen wil wel een glimp opvangen van misschien wel de beste voetballer aller tijden (sorry, Cristiano Ronaldo). Dus zoals na elke werkdag moest de Argentijn gisteren ook in Eindhoven voorbij een horde joelende fans. Desondanks is Messi altijd “normaal” gebleven. Het beste bewijs? Zijn rugzak.

Nee, geen dure handtas van Louis Vuitton voor Lionel Messi. De Argentijn stapte na zijn wedstrijd tegen PSV (waarin hij zijn 106e doelpunt in de Champions League voor FC Barcelona scoorde, een absoluut record) de bus op met een wel erg opvallende rugzak.

Oh ja, voor de fans van Cristiano Ronaldo: de Portugees is en blijft met 121 treffers de topscorer aller tijden in de Champions League. Maar hij verdeelde die doelpunten over Manchester United (15), Real Madrid (105) en Juventus (1). Met 105 goals voor Real Madrid was de Portugees de voormalige recordhouder met zijn goals bij één club, maar dàt record is hij nu dus kwijt aan zijn rivaal.