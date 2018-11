Weerberichten op je smartphone weinig accuraat, stelt Frank Deboosere: “Hebben niets met de werkelijkheid te maken”

De weersverwachting is tegenwoordig razendsnel op te zoeken via je smartphone. Maar de betrouwbaarheid van je standaard weerapp of de resultaten van Google blijken niet altijd zo accuraat. Dat stelt VRT-weerman Frank Deboosere. “Een weerman is vervangbaar, maar maakt wel correctere voorspellingen.”

Is het nodig om een paraplu mee te nemen naar het werk? Is het nodig om een extra dikke trui in de koffer te steken voor vakantie? Veel mensen zoeken het antwoord op dergelijke vragen tegenwoordig op via hun telefoon. Op nagenoeg alle gsm’s staat een standaard weerapplicatie en anders is een simpele zoekopdracht op Google je beste vriend. De resultaten blijken echter vaak niet correct, zegt VRT-weerman Frank Deboosere in De Inspecteur op Radio 2.

“Heeft niets met de werkelijkheid te maken”

Google, Android en Apple gebruiken namelijk computermodellen voor de weersvoorspellingen. “Maar dat heeft niets met de werkelijkheid te maken. Hier komt geen menselijke hulp bij kijken”, aldus Deboosere. “Het computermodel berekent steeds gemiddelden voor een hele regio en vertaalt die nummertjes dan naar zon of regen. Een weerman is vervangbaar, maar maakt wel correctere voorspellingen dan een computermodel.”

Om een accuratere voorspelling van het weer te krijgen, kan je het best terecht bij de lokale weerdienst, stelt Deboosere nog. “Ga je op vakantie naar het buitenland? Dan kan je het best bij de weerdienst van jouw bestemming gaan kijken. Als je bijvoorbeeld naar de Pyreneeën gaat, kijk dan eens op een Franse of Spaanse website. Die hebben steeds een Engelstalige pagina.”

Deboosere raadt aan het KMI te raadplegen voor een voorspelling. De dienst heeft ook een gratis app. Voor het weer in Europa kan je ook terecht bij meteoalarm.eu. Die website gebruikt kleurcodes, waardoor je snel kan zien wat voor weer het in heel Europa is.