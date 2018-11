Colruyt wil werken tussen 5 en 24 uur testen voor afhaaldienst

Brussel - Door het succes van Collect & Go, wil retailer Colruyt verruimde werktijden testen voor het personeel dat de bestellingen klaarzet van de afhaaldienst. In een testfase wil Colruyt in negen winkels dat de werknemers ‘s ochtends al om 5 uur kunnen starten, en ‘s avonds tot middernacht werken. Dat schrijven de Sudpresse-kranten en de vakbonden en het bedrijf bevestigen.

Bij Colruyt worden de klantenbestellingen voor de afhaaldienst meestal in de winkels zelf klaargezet. Omdat het succes toeneemt, wordt het steeds moeilijker om die bestellingen tijdens de openingsuren uit de rekken te halen, omdat er tijdens de openingsuren bijvoorbeeld ook veel personeel en klanten rondlopen.

Daarom wil Colruyt van januari tot juni in negen winkels de werktijden voor het personeel van Collect & Go opentrekken, zegt Filip Lemberechts van de liberale vakbond ACLVB aan Belga. Zo kunnen ze langer voor en na de openingsuren van de winkel aan de slag. De negen winkels zijn die van Wilrijk, Lokeren, Kraainem, Sint-Truiden, Sint-Niklaas, Vosselaar, Doornik, Zinnik en Haccourt.

Per winkel zouden er vier tot tien vrijwilligers meedraaien, schrijft de krant. Colruyt wil het voorbereiden van de bestellingen duidelijk in de winkels houden, zegt directeur sociale relaties Wim Mertens aan Sudpresse. “We hebben ook twee distributiecentra in Erpe-Mere en Zaventem, maar we willen duidelijk Collect & Go binnen onze winkels laten afhandelen. Het is een luxe dat we kunnen zeggen dat we slachtoffer zijn van ons eigen succes, maar het is wel zo. Daarom is het in sommige filialen te complex geworden om de bestellingen te maken omdat er al klanten en personeel in de winkel zijn. Bijvoorbeeld omdat de winkel te klein is.” Hij wijst ook op de ruime openingsuren van de winkels.