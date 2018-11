Voor de 85ste keer al is aan het Rockerfeller Center in New York een kerstboom voorgesteld. Dat gebeurt volgens de traditie altijd op de eerste woensdag na Thanksgiving. Al het volk dat het spektakel komt bekijken, telt dan samen af tot de lichtjes worden aangestoken. Dit jaar is de spar versierd met maar liefst acht kilometer aan lichtjes en een ster van 400 kilogram. De boom is nog tot 7 januari te bekijken en lokt jaarlijks zo'n 125 miljoen bezoekers.