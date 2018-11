Staatsveiligheid waarschuwt voor salafistische ouders die hun kinderen van school houden

De Grote Moskee in Brussel wordt gezien als een bron van salafisme in ons land. Foto: Dieter Telemans

Twintig procent van de ouders van kinderen die zijn ingeschreven voor thuisonderwijs, zou volgens de inlichtingendienst banden hebben met extremistische groeperingen.

De Staatsveiligheid waarschuwt in haar activiteitenverslag van het jaar 2017 voor het offensief dat “internationale salafistische netwerken hebben ingezet op het onderwijs”. Volgens de Veiligheid van de Staat gebeurt dat door scholen of onderwijsstructuren te financieren, maar ook door salafistisch geïnspireerde lessen te ontwikkelen. Onder andere de Brusselse Grote Moskee kwam daardoor eerder al in opspraak.

Maar de Staatsveiligheid wijst vooral het thuisonderwijs met de vinger. De dienst stelt vast dat 20 procent van de ouders die hun kinderen ingeschreven hebben voor thuisonderwijs banden heeft met extremistische groeperingen. Het overgrote deel van die extremistische groeperingen is salafistisch van inslag. Vooral pubermeisjes worden, zo blijkt, door salafistische ouders weggehaald uit het traditioneel onderwijs.

De Staatsveiligheid geeft aan dat het niet altijd mogelijk is te bepalen of de keuze voor thuisonderwijs het gevolg is van extreme overtuigingen, maar vindt dat de potentiële dreiging ernstig moet worden genomen. Ook al omdat het doelpubliek fragiel en gevoelig is.

Salafisme blijft sowieso de gevaarlijkste vorm van extremisme in de ogen van de Staatsveiligheid.