Bayer schrapt 12.000 banen wereldwijd: voorlopig niet bekend wat de gevolgen voor Belgische werknemers zijn

De Duitse chemiereus Bayer zal 12.000 van de 118.200 banen wereldwijd schrappen tegen eind 2021, in het kader van efficiëntieverhogende maatregelen. Een groot deel van de banen verdwijnt in Duitsland. Wat de gevolgen voor werknemers in België zijn, is voorlopig onduidelijk, klinkt het in een reactie aan onze redactie.

De forse ontslagronde is het gevolg van geplande maatregelen waarmee 2,6 miljard euro gemoeid is. “Dit gaat gepaard met een geplande reductie van ongeveer 12.000 van de 118.200 banen wereldwijd, een aanzienlijk deel daarvan in Duitsland”, meldt het concern. Het schrappen van de duizenden banen zal “op een sociaal verantwoorde manier” gebeuren, klinkt het nog.

Bayer België

Het is voorlopig niet bekend wat de gevolgen zijn voor de werknemers van Bayer in België, stelt woordvoerder Joris Poppe. In de komende weken zal er overleg plaatsvinden met onder meer de sociale partners. In ons land zijn zo’n 1.000 personen werkzaam voor de chemiereus.

Bayer tastte dit jaar nog diep in de buidel voor de overname van het Amerikaans biotechnologisch bedrijf Monsanto. De Duitse groep telde in juni 63 miljard dollar (zo’n 54 miljard euro) voor Monsanto neer.