Manu Leroy wordt nieuwe directeur Communicatie en Business Development bij voetbalbond

Manu Leroy wordt vanaf 7 januari 2019 de nieuwe directeur Communicatie & Business Development bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Dat heeft de KBVB donderdag bekendgemaakt.

De voormalige Red Lion, die in 2012 als reservedoelman deel uitmaakte van de olympische hockeyploeg, startte in 2004 zijn mediacarrière bij het productiehuis van Carl Huybrechts. Van 2005 tot 2010 werkte hij in de reclamesector voor Head Office, een bureau gespecialiseerd in content marketing. Leroy ging in 2010 als Director Sports aan de slag bij Telenet. Hij was er verantwoordelijk voor sponsoring, communicatie en product (Play Sports).

“We zijn erg verheugd met de komst van Manu Leroy naar de KBVB”, stelt Peter Bossaert, CEO van de KBVB. “Manu is een echte professional en als ex-topsporter voelt hij als geen ander onze noden en uitdagingen aan. Hij zal op korte termijn veel toegevoegde waarde leveren aan de verdere uitbouw van het commerciële en communicatiebeleid van de KBVB. We wensen Manu erg veel succes.”

“Ik heb een geweldige tijd gehad bij Telenet, maar ik ben heel blij dat ik een nieuwe uitdaging kan aangaan bij de KBVB”, verklaart Leroy. “In deze functie zal ik mijn passie voor de sport en mijn vaardigheden op vlak van communicatie en marketing kunnen combineren. Ik ben nu al heel enthousiast om aan de slag te gaan met mijn toekomstig team onder leiding van Peter Bossaert.”

De functie was vrij sinds het vertrek van Michaël Siméon in februari van dit jaar.