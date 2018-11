De Lijn heropent halte aan Brusselse Noordstation vrijdag

Brussel - De Lijn heropent vrijdag haar haltes aan het Brusselse Noordstation. Dat hebben de betrokken partijen na overleg besloten. Er komen containers voor het afval van de voedselbedeling aan de migranten in het Noordstation.

De halte was sinds begin deze week gesloten. De Lijn was het beu dat er niets werd gedaan aan de overlast met de transmigranten in het Noordstation. Sinds maandag stopten de bussen van De Lijn niet meer in het Noordstation, maar 500 meter verder aan het Rogierplein.

”Na constructief overleg met de betrokken partijen zijn er voldoende garanties om de tijdelijke haltes in de buurt van het station op te heffen. Alle betrokken partijen hebben afspraken gemaakt over de properheid en de veiligheid van het busstation”, meldt De Lijn.

“Maatregelen al zichtbaar”

Het busstation is intussen grondig gereinigd, het vuilnis is opgehaald. Er komen extra vuilnisbakken en een grote container voor het afval na de voedselbedeling. Met de organisatoren van de voedselbedeling komen er afspraken over de locatie en het opruimen van het afval. Het afval binnen en buiten wordt vaker verwijderd. Om wildplassen terug te dringen, komen er urinoirs. Daarnaast zullen er vaker poetsploegen passeren, ook in het weekend. Op 8 december opent het Rode Kruis een nachtopvang voor transmigranten.

Politie patrouilleert

Om de veiligheid te garanderen, zal de Brusselse politie de hele dag patrouilleren in en rond het station. De controledienst van De Lijn krijgt daarnaast nog een rechtstreekse lijn met de politie. Ook de drugsproblematiek in CCN wordt aangepakt, en er wordt verlichting geplaatst in de donkere hoeken.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) reageert tevreden: “Het is spijtig dat het zover is moeten komen, maar ik ben blij dat de tijdelijke verhuizing van Brussel Noord vruchten afwerpt. Door deze actie zijn er duidelijke afspraken gemaakt op het vlak van veiligheid en hygiëne. Zo komen er toiletten voor de chauffeurs die met een badgesysteem toegankelijk zullen zijn en zal er meer en grondiger gekuist worden. Met een uitbreiding van het aantal patrouilles in de week en in het weekend worden ook grote stappen vooruit gezet op het vlak van veiligheid. Reizigers en chauffeurs zullen vanaf morgen weer kunnen op- en afstappen aan Brussel Noord, en hopelijk snel aan een nieuwe busterminal.”

Aanzienlijke verbetering

Ook de directeur-generaal van De Lijn Roger Kesteloot is blij: “Voor onze reizigers en medewerkers ben ik blij dat we na vier dagen terugkeren naar Brussel Noord. Na constructief overleg met alle betrokken partijen hebben we garanties die de situatie verbeteren. Op het terrein zijn die eerste maatregelen al zichtbaar. We hebben er alle vertrouwen in dat de situatie aanzienlijk verbetert door deze afspraken. Samen met de betrokken partijen volgen we de toestand op het terrein nauwgezet op en overleggen we geregeld. De verplaatsing van de haltes was een tijdelijke maatregel, met onze terugkeer naar het station houden we woord.”