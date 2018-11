Dennis Praet hakt knoop door en verlengt zijn contract bij Sampdoria

Sampdoria heeft de overeenkomst met Dennis Praet met één jaar verlengd tot 30 juni 2021. Dat heeft de Serie A-club donderdag bekendgemaakt.

De 24-jarige middenvelder ruilde in de zomer van 2016 Anderlecht voor Sampdoria, waar hij uitgroeide tot een sterkhouder. Intussen speelde de Gouden Schoen van 2014 al 80 wedstrijden voor de Blucerchiati. Zijn prestaties in de Serie A ontgingen ook bondscoach Roberto Martinez niet. Die haalde Praet in oktober opnieuw bij de Rode Duivels. In de oefeninterland tegen Nederland (1-1) mocht hij één helft opdraven. Daarmee pakte Praet zijn tweede cap, vier jaar na zijn eerste.

In de Serie A is Sampdoria 12e met 16 punten. Zaterdag speelt de club uit Genua gastheer voor Bologna op de 14e speeldag.