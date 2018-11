Doelman van KV Oostende William Dutoit doet warme oproep aan inbrekers: “Je weet nooit...”

William Dutoit heeft een probleem. Vannacht werd ingebroken in de wagen van de Franse doelman van KV Oostende. Onder meer zijn voetbalschoenen werden gestolen met daarin zijn steunzolen. En die zijn onmisbaar voor hem, en dus doet hij op sociale media een warme oproep aan de inbrekers.

“Aan degene of degenen die voorbije nacht inbraken in mijn auto in Oostende: ik zou graag mijn steunzolen terugkrijgen die in mijn voetbalschoenen staken! Die zijn onmisbaar voor mij. Dank om ze terug te brengen bij KVO! Je weet nooit...”