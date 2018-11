Opvallende wending in Amerikaanse Rusland-affaire: ex-advocaat Trump pleit schuldig vor liegen tegen Congres

Cohen moet normaal donderdag voor een federale rechtbank in New York verschijnen. Hij zou daar schuldig pleiten aan valse verklaringen in het Congres toen hij daar vorig jaar achter gesloten deuren werd ondervraagd over zijn contacten met de Russen tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen van 2016.

Cohen, ooit één van de meest loyale en hevige verdedigers van Trump, zou nu hebben beloofd “gezin en het land” te laten primeren door samen te werken met Mueller, die onderzoekt of het campagneteam van Trump met Moskou heeft samengewerkt en of er Russische inmenging in de stembusgang is geweest.

Heksenjacht

Eerder op de dag haalde Trump op Twitter voor de zoveelste keer zwaar uit naar dat onderzoek. “Wanneer zal deze illegale heksenjacht, die al zoveel onschuldige levens heeft vernield, eindelijk stoppen? Of gaat het voor altijd door? Nadat er meer dan 40.000.000 miljoen dollar (is dat mogelijk?) over de balk werd gegooid, is er slechts één ding duidelijk, dat er geen Russische inmenging was. Belachelijk.”

