Agenten inlichtingendiensten kunnen voortaan ook kleine misdrijven plegen

Brussel - Agenten of informanten van de Staatsveiligheid of van de militaire inlichtingendienst ADIV zullen in de toekomst onder strikte voorwaarden ook kleine misdrijven kunnen plegen. Dat staat in een aanpassing van de wet op de bijzondere inlichtingenmethoden (BIM), die binnenkort in het parlement besproken zal worden.

Dat kondigt minister van Justitie Koen Geens aan naar aanleiding van de academische zitting in het Brusselse stadhuis voor de twintigste verjaardag van de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV).

Zowel Jaak Raes, administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat, als Claude Van de Voorde, chef ADIV, toonden zich verheugd over de aanpassing aan de BIM-wet. Van de Voorde verwees naar de nieuwe analysecapaciteit van ADIV om het radicalisme en terrorisme in de virtuele wereld te analyseren, waarvoor het “plegen van misdrijven zoals het gebruik van extremistische of haatdragende taal moet toelaten om in bepaalde fora aanvaard te worden om bijvoorbeeld bepaalde fasen van de rekrutering van toekomstige terroristen te analyseren”.