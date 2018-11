Keeperstrainer van Arsenal gaf wel erg vreemd advies: “Hazard trapt zijn penalty’s naar de andere hoek dan degene die jij kiest”

De Poolse doelmannen Wojciech Szczesny and Lukasz Fabianski hebben de spot gedreven met Gerry Peyton, hun voormalige keeperstrainer bij de Engelse topclub Arsenal. De voormalige Ierse international blonk volgens de twee keepers uit in ongebruikelijk advies.

Wojciech Szczesny (28) en Lukasz Fabianski (33) zijn de nummers één en twee van de Poolse nationale ploeg en de vaste doelmannen van Juventus en West Ham. Niet de eerste de besten, dus. Maar wat ze enkele jaren geleden in hun gezamenlijke periode bij de Engelse topclub Arsenal meemaakten, is hen toch bijgebleven. Keeperstrainer Gerry Peyton (62) sprong daar in het oog met zijn amateuristische, soms onbeholpen raad.

Vooral het penalty-advies van Peyton is Szczesny bijgebleven. Normaliter vertelt een keeperstrainer zijn doelman naar welke hoek de vaste strafschopnemer van de tegenstander trapt, maar Peyton deed daar niet aan mee. “Voor de wedstrijd tegen Chelsea hoor ik: pas op, als Hazard zijn penalty’s trapt, trapt hij naar de andere kant dan degene die jij kiest”, herinnert de Poolse doelman zich. “En dat is grappig, maar dan denk je ineens: ik speel wel voor Arsenal, is dit net echt gebeurd?”

Peyton werkte vijftien jaar onder de legendarische Arsenal-manager Arsène Wenger. Pas in mei van dit jaar moest hij er zijn biezen pakken na het ontslag van Wenger.