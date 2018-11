Mee in één minuut: DNA-test voor de koning, halte Brussel-Noord weer open en liegende ex-advocaat van Trump

Zowel koning ­Albert II (84) als Delphine Boël (50) hebben een oproepingsbrief gekregen om volgende week hun DNA af te staan in een Brussels ziekenhuis. Maar koning Albert is niet van plan te gaan, zegt Le Soir . Of dat echt zo is, is nog niet duidelijk.

Nadat N-VA tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen slechte resultaten neerzette in West-Vlaanderen zou de partij Jean-Marie Dedecker op de West-Vlaamse lijst willen zetten . Dat weet De Tijd op basis van goedgeplaatste insiders. Jean-Marie Dedecker haalde afgelopen gemeenteraadsverkiezingen een monsterscore in Middelkerke.

Een integriteitsstudie heeft een aantal pijnpunten bij de Antwerpse politie blootgelegd . Zo ziet bijna één op de drie agenten ‘iets’ door de vingers omdat die begrip heeft voor de burger, 18 procent voelde zich gepest op de werkvloer en 17 procent van de respondenten aanvaardde het afgelopen jaar een korting bij handelaars of horeca omdat hij of zij ‘van de politie’ is.

Opmerkelijk verhaal in de politierechtbank van Brugge deze week. Een jonge man is er veroordeeld omdat hij reed met 3,4 promille in z’n bloed. Maar niet voor dronkenschap. Want hij vertoonde geen tekenen van dronkenschap . Hoe is dat mogelijk?

De Duitse chemiereus Bayer zal 12.000 van de 118.200 banen wereldwijd schrappen tegen eind 2021, in het kader van efficiëntieverhogende maatregelen. Een groot deel van de banen verdwijnt in Duitsland. Wat de gevolgen voor werknemers in België zijn, is voorlopig onduidelijk, klinkt het in een reactie aan onze redactie.

De Lijn heropent vrijdag haar haltes aan het Brusselse Noordstation . Dat hebben de betrokken partijen na overleg besloten. Er komen containers voor het afval van de voedselbedeling aan de migranten in het Noordstation.

Michael Cohen, de vroegere persoonlijke advocaat en “fixer” van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft een voorlopige deal bereikt met speciaal aanklager Robert Mueller in de Rusland-affaire . Hij pleit intussen schuldig voor liegen tegen het Congres.