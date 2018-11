Anderlecht-verdediger Vranjes loopt met fascistische tatoeage rond, Bosnië-Herzegovina reageert geschokt

Niet eens achtenveertig uur nadat Anderlecht-verdediger Ognjen Vranjes in opspraak kwam voor het verheerlijken van geweld tijdens supportersrellen in Athene, blijkt dat hij een fascistische tatoeage op de rechterbovenarm heeft. De Bosnische voetbalbond heeft in een persbericht al gereageerd op de “ongepaste tatoeage” van zijn international.

In een statement op zijn website verontschuldigt de voetbalbond van Bosnië-Herzegovina zich en veroordeelt het de acties van zijn international ten zeerste. "Hij heeft de reputatie van onze federatie en onze nationale ploeg geweld aangedaan met zijn ongepaste berichten en tatoeages", klinkt het. "Wij veroordelen dit schokkende gedrag ten zeerste. Zijn gedrag naast het veld is niet aanvaardbaar en staat niet voor de waarden, het beleid en de doelen waar Bosnië-Herzegovina voor wil staan."

"De Bosnische voetbalbond veroordeelt alle verheerlijking van fascisme. Vranjes berokkent hiermee niet enkel schade aan de federatie en de nationale ploeg, maar aan het hele land. Racisme, discriminatie, geweld en haat bestrijden zou net de prioriteit van elke atleet moeten zijn." Vranjes heeft 39 caps voor zijn land en maakte in de laatste twee wedstrijden in de Nations League telkens de 90 minuten vol voor Bosnië-Herzegovina.

De tatoeage op de rechterbovenarm van Vranjes zou een afbeelding van Momcilo Dujic zijn, een nazistische en fascistische Servische leider tijdens WOII. Hij werkte samen met de nazi's en de Italianen onder Mussolini en werd veroordeeld voor oorlogsmisdaden.

Vranjes kwam dinsdag al in opspraak omdat hij het supportersgeweld tijdens de Champions League-wedstrijd tussen AEK Athene en Ajax Amsterdam verheerlijkte. Bij een foto van een molotovcocktail die op de bezoekende fans gegooid werd, plaatste hij op zijn Instagram-account de tekst "Welkom in de hel".