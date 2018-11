Anderlecht met drie jonkies in Europa League én opmerkelijke bank tegen Spartak Trnava

De wedstrijd doet er niet meer toe want Anderlecht is al Europees uitgeschakeld, maar paars-wit kan vanavond wel wraak nemen op Spartak Trnava na de nederlaag in Slowakije.

Dat doet Hein Vanhaezebrouck met de volgende elf spelers: Didillon; Appiah, Sanneh, Bornauw, Lawrence; Kayembe, Makarenko, Musona; Morioka, Dauda, Saief.

Hier vind je het basiselftal van coach Vanhaezebrouck! Voici le onze de base du coach Vanhaezebrouck! ?? #ANDTRN #UEL #COYM pic.twitter.com/Gt5qKRrd55 — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) 29 november 2018

Vanhaezebrouck brengt met Bornauw, Kayembe en Dauda dus drie ‘jonkies’ op het veld tegen Trnava, dat Anderlecht thuis met 1-0 versloeg. Opvallend is ook dat de bank van Anderlecht volledig Belgisch is, met op doelman Frank Boeckx na allemaal beloften. Waaronder Yari Verschaeren en Alexis Saelemaekers.