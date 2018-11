Niet eens achtenveertig uur nadat Anderlecht-verdediger Ognjen Vranjes in opspraak kwam voor het verheerlijken van geweld tijdens supportersrellen in Athene, blijkt dat hij een fascistische tatoeage op de linkerbovenarm heeft. De Bosnische voetbalbond heeft in een persbericht al gereageerd op de “ongepaste tatoeage” van zijn international.