Na de BV-korting, de flikken-korting

Antwerpen -

BV’s krijgen vaak korting als ze een product op sociale media promoten. En nu blijken ook agenten soms extra voordelen te krijgen. Een op de zes agenten in Antwerpen geeft immers toe het afgelopen jaar minstens één keer korting in winkels of horecazaken te hebben aanvaard. “Het staat mensen altijd vrij om dingen aan te bieden, waardoor het soms inderdaad een grijze zone is.”