Amerikaanse president Trump zegt ontmoeting met Russische collega Poetin af

Brussel - De Amerikaanse president Donald Trump heeft in verband met de spanningen tussen Rusland en Oekraïne zijn nakende ontmoeting met zijn Russische collega Vladimir Poetin abrupt afgezegd. Beiden zouden elkaar spreken in de marge van de G20-top dit weekeinde in Argentinië.

“Gebaseerd op het feit dat de schepen en zeelieden niet uit Rusland naar Oekraïne zijn teruggekeerd heb ik beslist dat het voor alle partijen het beste zou zijn om mijn aanvankelijk geplande vergadering met president Vladimir Poetin in Argentinië te annuleren”, klonk het in twee tweets van de bewoner van het Witte Huis. “Ik kijk weer uit naar een zinvolle Top van zodra de situatie is opgelost!”.

Trump postte zijn tweets net nadat hij vanuit Washington naar Buenos Aires was vertrokken. Eerder had hij gezegd tijdens zijn vlucht een uiteindelijke beslissing te zullen nemen over de ontmoeting, na een briefing omtrent de situatie tussen Rusland en Oekraïne te hebben gekregen.

De Top van de G20 begint morgen/vrijdag.

Het Kremlin heeft volgens de Russische staatsmedia geen bevestiging gekregen dat de top tussen Trump en Poetin is afgelast. Indien hij niet doorgaat heeft de Russische leger “enkele uren meer voor zinvolle ontmoetingen in de marge van de (G20)Top”, aldus Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov.